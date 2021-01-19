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Невероятный промах и дубль Обамеянга – в обзоре встречи «Арсенал» — «Ньюкасл»

В понедельник, 18 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на своём поле разгромил «Ньюкасл» со счётом 3:0.

На 50-й минуте форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд, поразив ворота соперника мощным ударом под перекладину. На 60-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев. А на 77-й минуте Обамеянг оформил дубль, установив окончательный счёт.

Видеообзор встречи «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» доступен на «Чемпионате».

«Канониры» одержали уже четвёртую победу в пяти последних матчах в АПЛ. «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд. «Сороки», набрав 19 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» — с «Астон Виллой».