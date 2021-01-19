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«Милан» повторил рекорд по длительности беспроигрышной серии на выезде

«Милан» повторил рекорд по длительности беспроигрышной серии на выезде
Футбол / Италия 0
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В понедельник, 18 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Как отмечает, OptaPaolo в «Твиттере», подопечные Стефано Пиоли повторили свою лучшую беспроигрышную серию на выезде в эпоху 3-очковой системы (с сезона-1994/1995), когда красно-чёрные так же, как и сейчас, не проигрывали 16 матчей кряду с сентября 2003 года по апрель 2004 года.

«Милан» набрал 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (14) — на 17-м месте. В тройку лидеров соревнований входят миланский «Интер» (40) и «Наполи» (34).

23 января, в субботу, в матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» на домашнем поле примет «Аталанту». Начало встречи – 21:00 мск.

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