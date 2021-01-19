«Милан» повторил рекорд по длительности беспроигрышной серии на выезде

В понедельник, 18 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Как отмечает, OptaPaolo в «Твиттере», подопечные Стефано Пиоли повторили свою лучшую беспроигрышную серию на выезде в эпоху 3-очковой системы (с сезона-1994/1995), когда красно-чёрные так же, как и сейчас, не проигрывали 16 матчей кряду с сентября 2003 года по апрель 2004 года.
«Милан» набрал 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (14) — на 17-м месте. В тройку лидеров соревнований входят миланский «Интер» (40) и «Наполи» (34).
23 января, в субботу, в матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» на домашнем поле примет «Аталанту». Начало встречи – 21:00 мск.
- 19 января 2021
-
04:59
-
04:48
-
04:25
-
04:12
-
03:25
-
02:49
-
02:31
-
01:51
-
01:36
-
00:54
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
- 18 января 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:31
-
23:15
-
22:53
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:57
-
21:33
-
21:31
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:26
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:44
-
19:37