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Набабкин, Кучаев и Фукс занимаются по индивидуальной программе на сборе ЦСКА

Набабкин, Кучаев и Фукс занимаются по индивидуальной программе на сборе ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила о первой проведённой групповой тренировке на сборе в испанском Кампоаморе.

«Тренировка продолжалась около полутора часов, и в ней приняли участие все футболисты красно-синих, кроме троих: Кирилл Набабкин, Константин Кучаев и Бруно Фукс пока занимаются по индивидуальной программе.

В программе второго дня сбора это единственная общая тренировка: вечером на поле работали только вратари, а затем состоялось собрание игроков и тренерского штаба, после чего футболисты получили время на отдых», — гласит официальное сообщение «армейцев».

Подтвердился и первый соперник на сборах для красно-синих. Как и сообщалось ранее, 23 января ЦСКА сыграет со сборной испанских свободных агентов (начало игры – 16:00 мск).

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