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«Палмейрас» разгромил «Коринтианс», Луис Адриано оформил дубль

«Палмейрас» разгромил «Коринтианс», Луис Адриано оформил дубль
Футбол / Южная Америка 0
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В очередном туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» на стадионе «Аллиянс парке» в Сан-Паулу крупно обыграл «Коринтианс». Счёт встречи – 4:0.

По два гола в матче забили полузащитник Рафаэль Вейга, а также бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано. 33-летний нападающий отличился на 45-й и 66-й минутах. Также Адриано поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счёт голевую передачу. На 69-й минуте Адриано был заменён.

«Палмейрас» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Коринтианс» – девятое.

Ранее «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес дома проиграл аргентинскому «Ривер Плейт». Однако, несмотря на это поражение, бразильцы вышли в финал турнира по сумме двух встреч. В матче за трофей «Палмейрас» сыграет с бразильским клубом «Сантос» 30 января.

Бразилия - Серия А. 28-й тур
19 января 2021, вторник. 01:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
4 : 0
Коринтианс
Сан-Паулу
1:0 Вейга – 34'   2:0 Адриано – 45'   3:0 Вейга – 48'   4:0 Адриано – 66'
Удаления: нет / Габриэл – 77'
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