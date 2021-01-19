«Палмейрас» разгромил «Коринтианс», Луис Адриано оформил дубль

В очередном туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» на стадионе «Аллиянс парке» в Сан-Паулу крупно обыграл «Коринтианс». Счёт встречи – 4:0.

По два гола в матче забили полузащитник Рафаэль Вейга, а также бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано. 33-летний нападающий отличился на 45-й и 66-й минутах. Также Адриано поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счёт голевую передачу. На 69-й минуте Адриано был заменён.

«Палмейрас» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Коринтианс» – девятое.

Ранее «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес дома проиграл аргентинскому «Ривер Плейт». Однако, несмотря на это поражение, бразильцы вышли в финал турнира по сумме двух встреч. В матче за трофей «Палмейрас» сыграет с бразильским клубом «Сантос» 30 января.