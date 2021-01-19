Артета — об уходе Озила: всегда грустно видеть, как такие футболисты покидают клуб

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем переходе полузащитника Месута Озила в «Фенербахче».



«Сейчас Месут в Турции. Он проходит медосмотр, и ещё осталось немного бумажной работы. Когда переход состоится, мы об этом сообщим. Всегда грустно видеть, как такие футболисты покидают клуб», — приводит слова Артеты BBC.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» и Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта, который истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю.



Месут выступает за «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Футболист не был включён в заявку «канониров» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели 32-летний хавбек тренировался отдельно от основного состава.

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