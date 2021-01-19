Голубев рассказал, как Галицкий посоветовал тренерам «Краснодара» сделать его опорником

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев рассказал, как начал играть на позиции опорного хавбека.

«Тяжело в 11 лет оказаться вдали от родителей. Я редко попадал в состав и даже значился в списках на отчисление. Очень не хотелось с позором вернуться в Волгоград и выслушивать, какой я плохой футболист. Это мотивировало. Я из кожи вон лез на тренировках, чтобы зацепиться в Краснодаре. А потом новый тренер, Мхитар Давидян, перевёл меня из нападения в центр защиты, и я надолго остался на этой позиции, заиграл.



В опорника кто переделал? Уже в молодёжке Сергей Николаевич [Галицкий] посоветовал тренерам посмотреть меня в опорной зоне. Всё-таки с моим ростом бодаться за верховые мячи тяжеловато. Я тогда сказал Мусаеву: «Мурад Олегович, можете меня куда угодно ставить, главное – играть». Он передвинул меня в центр поля, а со временем и повязку доверил. В молодёжке я довольно долго капитанил», — сказал Голубев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».