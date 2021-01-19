В «Реале» считают, что «ПСЖ» попросит за Мбаппе € 150 млн. Клуб не готов столько платить

В мадридском «Реале» возникли сомнения по поводу потенциального трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.



Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, руководство «Королевского клуба» считает, что парижане попросят за 22-летнего французского футболиста € 150 млн. «Сливочные» в нынешних условиях не готовы расставаться с такой суммой.



Ранее сообщалось, что «Реал» разработал стратегию для приобретения Мбаппе, которая предусматривает продажу сразу нескольких игроков. Контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.



Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, в которых забил 12 голов (4 – с пенальти).

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