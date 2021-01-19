Мальдини — о переходе Манджукича: в футболе быть просто хорошим парнем недостаточно

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что клуб рассчитывает на нападающего Марио Манджукича.

«Мы хорошо знаем характер Манджукича, мы говорили с ним. Мы не советуемся с нашими игроками, всё решает клуб. У нас есть прямой контакт с тренером. В футболе быть просто хорошим парнем недостаточно. Мы также привлекаем тех, кто отличается от других. Я сейчас говорю не о Марио, а вообще в целом», — цитирует Мальдини Football Italia.

Итальянские СМИ сообщали, что 18 января Манджукич завершил прохождение медицинского осмотра в «Милане». В ближайшее время должно последовать официальное объявление о подписании контракта с хорватом, находящимся в статусе свободного агента. Отмечалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.



Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.