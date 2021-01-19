Марио Манджукич определился с игровым номером в «Милане»
Нападающий Марио Манджукич, который в ближайшее время должен подписать контракт с «Миланом», будет выступать в команде Стефано Пиоли под номером 9. Об этом сообщает Football Italia.
Итальянские СМИ сообщали, что 18 января хорват завершил прохождение медицинского осмотра в «Милане». В ближайшее время должно последовать официальное объявление о подписании контракта с форвардом, находящимся в статусе свободного агента. Отмечалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.
Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.
Мальдини — о переходе Манджукича: в футболе быть просто хорошим парнем недостаточно
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
11:10
-
10:47
-
10:44
-
10:34
-
10:22
-
10:22
-
10:12
-
10:07
-
10:03
-
09:50
-
09:45
-
09:41
-
09:23
-
09:03
-
08:30
-
07:22
-
05:20
-
04:59
-
04:48
-
04:25
-
04:12
-
03:25
-
02:49
-
02:31
-
01:51
-
01:36
-
00:54
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
- 18 января 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:31
-
23:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам