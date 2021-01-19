Марио Манджукич определился с игровым номером в «Милане»

Нападающий Марио Манджукич, который в ближайшее время должен подписать контракт с «Миланом», будет выступать в команде Стефано Пиоли под номером 9. Об этом сообщает Football Italia.

Итальянские СМИ сообщали, что 18 января хорват завершил прохождение медицинского осмотра в «Милане». В ближайшее время должно последовать официальное объявление о подписании контракта с форвардом, находящимся в статусе свободного агента. Отмечалось, что Манджукич подпишет контракт до конца сезона-2020/2021 с возможностью продления ещё на год.



Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.