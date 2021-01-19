Футболисты «Спартака» рассказали, что им «поднадоел» тренер по физподготовке

Футболисты московского «Спартака» Александр Кокорин, Александр Соболев и Андрей Ещенко высказались о тренере по физической подготовке Владимире Чепзановиче. В настоящее время команда находится на зимнем сборе в ОАЭ и готовится к возобновлению сезона РПЛ.

«Чепзанович мучает, да, но ещё не измучил. Будем ли мы его вновь окунать в бочку со льдом? Хотелось бы!» — сказал Ещенко.

«Пока средненько. Но он уже поднадоел. Бочка со льдом его ждёт — это сто процентов», — сказал Соболев.



«Там вон бассейн стоит. Посмотрим, если сейчас скидки не будет, то всё. Самочувствие? Всё хорошо, — цитирует Кокорина сайт „Матч ТВ“.

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. Лидером является «Зенит» (41).