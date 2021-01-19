«Я за схему «весна-осень». Андрей Аршавин выступил против сокращения РПЛ

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин поделился мнением о потенциальной реформе Российской Премьер-Лиги, предусматривающей участие в чемпионате 12 клубов вместо 16.
«Изменения изменениям рознь. Я против того, чтобы уменьшалось количество команд, хотя знаю, что у моего клуба другая позиция. Я сейчас говорю от себя лично. Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф.
Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмёрке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было полтора года — и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться. В целом я за схему в чемпионате «весна-осень». Так будет намного проще», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».
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