Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в холодной воде. Видео

Футболисты «Спартака» искупали тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича в холодной воде. Стоит отметить, что эту процедуру игроки красно-белых проделывают на зимнем сборе второй год подряд.
«Традиционное купание Владимира на сборах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».
7 февраля московский «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск. Напомним, рижский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом Латвии в третий раз подряд.
Ранее стало известно, что 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. 30 января красно-белые сыграют в Дубае с «Пахтакором».
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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