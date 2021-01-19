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Лэмпард: у «Челси» нет голевых машин, способных выигрывать матчи. У нас нет Азара и Косты

Лэмпард: у «Челси» нет голевых машин, способных выигрывать матчи. У нас нет Азара и Косты
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нынешнем составе команды.

«Люди говорили о нас как о претендентах на титул, но у нас молодая команда, особенно если говорить об атаке. На этих позициях у «Челси» нет футболистов, которые играли здесь раньше, — машин по производству голов и передач, способных выигрывать матчи. У нас нет Азара, на которого приходится половина всех результативных действий. У нас нет Диего Косты, забивающего 30 голов. Мы развиваем тех игроков, которые есть сейчас, и я верю в них.

Мы не совсем там, где находятся остальные команды. Возможно, мы ещё в начале пути. Нас могут ждать трудные времена, так что для меня и игроков важно продолжать работать и сохранять терпение», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

Видео неиспользованного момента Тимо Вернера:

«Челси», набрав 29 очков в 18 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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