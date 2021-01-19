Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», высказался о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Квинси вписал своё имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты. Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история. Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в «Аяксе», редко смотрю чемпионат Голландии.
Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет», — цитирует Глушакова Sport24.
Квинси Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.
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