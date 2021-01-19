Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», высказался о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Квинси вписал своё имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в «Спартак». Тем более у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты. Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история. Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в «Аяксе», редко смотрю чемпионат Голландии.

Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, «Спартаку» от этого точно хуже не будет», — цитирует Глушакова Sport24.

Квинси Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Аяксом» по Квинси Промесу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021