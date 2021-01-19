«Нет оснований для оптимизма». Эксперт ВОЗ допустил повторный перенос Евро-2020

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома выразил мнение, что чемпионат Европы – 2020 может быть вновь перенесён.



«Смогут ли вакцины остановить распространение, всё ещё большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. Другой момент касается скорости, с которой в разных странах смогут развернуть вакцинацию людей. Уже появились проблемы с логистикой.



Я вовлечён в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль–август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово — это неуверенность и что нынешнее развитие пандемии не даёт оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане «Б», то есть новой отсрочке соревнований.



Решение проблемы зависит не только от эпидемиологической ситуации в конкретной стране, но и от того, как долго люди будут банально бояться летать. Мы знаем случаи заражения в самолёте, несмотря на то что все пассажиры были протестированы перед взлётом.



В любом случае я бы не стал отметать возможность новой отсрочки. Нельзя исключать возможность новых строгих локдаунов в некоторых странах, даже с учётом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия принесут эти меры», — цитирует Мас-Кома Sport24.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Окончательное решение о формате проведения турнира УЕФА примет позднее.

Глава SFV: провести Евро можно в одной стране. Например, в России или Германии