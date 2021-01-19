Жоаозиньо: после матча со «Спартаком» мне присылали много угроз. Писали, что я обезьяна

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о случаях, когда сталкивался с расизмом в России, а также признался, что получал угрозы после скандального матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
«Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причём это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое. Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты обезьяна, ты негр. Уханье с трибун и сообщения в директ «Инстаграма» меня не задевают. Был ли бытовой расизм? Нет, только на поле и в интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.
Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?» — приводятся слова Жоаозиньо на сайте телеканала «Матч».
- 19 января 2021
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