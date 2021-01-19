«Чайка» назначила на должность спортдиректора 35-летнего тренера команды

Футбольный клуб «Чайка» сообщил о перестановках в руководстве. Как сообщает официальный сайт команды, должность спортивного директора занял 35-летний Денис Тумасян, ранее входивший в тренерский штаб. Тумасян, будучи футболистом, выступал за «Чайку» на позиции центрального защитника.



«Новая должность для меня – большой вызов и ответственность. Чувствую доверие со стороны президента клуба. Работа очень интересная. Хочу развиваться в этом направлении. Уже есть много наработок в спортивном блоке вопросов, которые должны помочь клубу реализовать поставленные задачи. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным «Чайке», — цитирует Тумасяна пресс-служба клуба.



За время игровой карьеры Денис также выступал за клубы «Яро» (Финляндия), московское «Торпедо», «Урал» и «Уфа».