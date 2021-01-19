Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Чайка» назначила на должность спортдиректора 35-летнего тренера команды

«Чайка» назначила на должность спортдиректора 35-летнего тренера команды
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
Аудио-версия:

Футбольный клуб «Чайка» сообщил о перестановках в руководстве. Как сообщает официальный сайт команды, должность спортивного директора занял 35-летний Денис Тумасян, ранее входивший в тренерский штаб. Тумасян, будучи футболистом, выступал за «Чайку» на позиции центрального защитника.

«Новая должность для меня – большой вызов и ответственность. Чувствую доверие со стороны президента клуба. Работа очень интересная. Хочу развиваться в этом направлении. Уже есть много наработок в спортивном блоке вопросов, которые должны помочь клубу реализовать поставленные задачи. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным «Чайке», — цитирует Тумасяна пресс-служба клуба.

За время игровой карьеры Денис также выступал за клубы «Яро» (Финляндия), московское «Торпедо», «Урал» и «Уфа».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021