«Крещенские купания». Игроки «Арсенала» отметили праздник на море в Турции
Футболисты тульского «Арсенала» на турецком сборе искупались в море, тем самым отпраздновав праздник Крещения.
«Крещенские купания», — подписала фотографии пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" тульского клуба.
«Арсенал» провёл на сборах в Турции товарищеский матч. Футболисты из Тулы встретились с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась со счётом 0:0. Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт 23 января. В этот день туляки сыграют с «Нови Пазаром».
«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.
Кирилл Комбаров имеет шансы присоединиться к «Арсеналу» на втором сборе
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