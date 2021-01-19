«Крещенские купания». Игроки «Арсенала» отметили праздник на море в Турции

Футболисты тульского «Арсенала» на турецком сборе искупались в море, тем самым отпраздновав праздник Крещения.

«Крещенские купания», — подписала фотографии пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" тульского клуба.

«Арсенал» провёл на сборах в Турции товарищеский матч. Футболисты из Тулы встретились с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась со счётом 0:0. Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт 23 января. В этот день туляки сыграют с «Нови Пазаром».



«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.