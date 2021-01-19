Хавбек «Арсенала» Коновалов: сокращение РПЛ до 12 клубов? Так не сделают

Полузащитник «Арсенала» Игорь Коновалов, перешедший в тульский клуб из «Рубина» на правах аренды, рассказал о новой роли на поле, а также высказался о возможной реформе РПЛ.

«У нас тяжёлая ситуация, все ребята это понимают. Начинать надо уже с кубковой игры в Санкт-Петербурге, готовимся к ней. Потом возобновится чемпионат, и сразу нужно набирать как можно больше очков.

Моя оптимальная позиция? Играл больше опорного полузащитника, в «Рубине» была другая схема. Здесь Дмитрий Парфёнов видит меня в роли инсайда – справа или слева. Мне нравится эта позиция, больше возможностей проявить себя в атаке. Сейчас мы больше работаем над физикой, но суть понятна. Игроки инсайдовой зоны должны создавать, обострять, бить по воротам.



Сокращение РПЛ до 12 клубов? Мне кажется, так не сделают. Но не дело футболистов это обсуждать. Если даже сократят, что нам остаётся? Работать на тренировках, стремиться быть в числе этих 12", — цитирует Коновалова пресс-служба клуба.