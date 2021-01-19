«Спартак» вернул врача, работавшего при Массимо Каррере

В «Спартаке» подтвердили информацию о возвращении в клуб бывшего врача команды Андрея Гришанова.



«Андрей Гришанов начал работать в «Спартаке-2», — сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее о возвращении Гришанова в «Спартак» сообщил «Спорт-экспресс». Врач уже работал в стане красно-белых, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (41). В первом матче после зимней паузы красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится в Москве 28 февраля.

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