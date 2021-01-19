Тренер брянского «Динамо» отправлен в отставку из-за решения КДК

Александр Горбачёв покинул пост главного тренера брянского «Динамо». Контракт с 50-летним наставником расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба ФНЛ на официальном сайте лиги. Причиной стало решение КДК РФС об отстранение специалиста от футбольной деятельности на один год.
В ноябре 2020 года появилась информация о возможном участии в матче «Динамо-Брянск» — «Иртыш» (1:0) футболистов хозяев, имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус. Наставника брянского «Динамо» отстранили от футбола на год, а начальника Валерия Корнеева — пожизненно.
Горбачёв работал главным тренером динамовцев почти три года. За это время ему удалось создать команду, которая вышла в ФНЛ. В официально сыгранных при Горбачёве матчах «Динамо-Брянск» одержало 40 побед, 12 раз сыграло вничью и 30 раз потерпело поражение.
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