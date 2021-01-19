Пиар-агент Смолова объяснила, почему футболист не афиширует отношения с внучкой Ельцина

Елена Болотова, пиар-агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, объяснила, почему футболист не афиширует отношения с Марией Юмашевой, внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.
«Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения. Федя всё-таки такой человек, которому очень важно жить в гармонии. Он себя очень классно чувствует, когда забивает, когда он в шикарной форме, когда всё получается», — сказала Болотова в ролике на канале Василия Конова в YouTube.
Год назад, когда Юмашевой было 17 лет, сообщалось о её предстоящей свадьбе со Смоловым, которая должна была состояться после её совершеннолетия.
Смолов ранее находился в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, однако пара так и не вступила в брак, расставшись в 2015 году.
- 19 января 2021
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