Отец Алабы отреагировал на информацию, что футболист подписал контракт с «Реалом»
Джордж Алаба, отец защитника «Баварии» Давида Алабы, прокомментировал появившуюся информацию о предстоящем переходе сына в мадридский «Реал».
«Решение ещё не принято, Давид не подписывал контракт с «Реалом». Кроме них есть ещё клубы, заинтересованные в нём. Сейчас Давид полностью сконцентрирован на «Баварии» и своих достижениях. Его волнует только это», — цитирует Джорджа Алабу Sport1.de.
Ранее в Испании сообщили, что футболист подписал четырёхлетний контракт с мадридским «Реалом» и летом присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.
Алаба выступает за «Баварию» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 15 матчей в чемпионате Германии и забил 1 гол.
Sky Sport: Алаба не договаривался с «Реалом». Он ведёт переговоры ещё с четырьмя клубами
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