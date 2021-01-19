«Ротор» расторг контракт с защитником Матикарди, пришедшим в клуб полгода назад

«Ротор» в «Инстаграме» объявил о расставании с аргентинским защитником Патрисио Матикарди. С 27-летним футболистом была достигнута договорённость о досрочном расторжении контракта.



«Мы благодарим Патрисио за работу и желаем удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении.



Матикарди перешёл в «Ротор» в середине августа прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в 2 матчах и получил 1 жёлтую карточку. Также на его счету 1 встреча в Кубке России. До перехода в «Ротор» Матикарди защищал цвета клубов в Греции и Аргентине.



«Ротор», набрав 14 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в зоне стыковых матчей.

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