«Монако» готов предложить Марсело контракт на три года
Защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает AS, к 32-летнему бразильцу проявляет предметный интерес «Монако». Монегаски готовы предложить игроку «сливочных» контракт на три года с зарплатой € 6 млн за сезон. Такой заработок равнозначен окладу бывшего нападающего «Севильи» Виссама Бен Йеддера.
В настоящее время бразилец зарабатывает в «Реале» около € 9 млн в год. Сообщается также, что «Ювентус» готов побороться за игрока. Контракт Марсело рассчитан до лета 2022 года. Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. Он перешёл в клуб из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Марсело провёл на поле семь матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи.
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