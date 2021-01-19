«Рубин» объявил о создании женской команды

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды, которая дебютирует в Суперлиге уже в предстоящем сезоне, который начнётся в марте.
Главным тренером коллектива стала бывшая футболистка Ольга Васильева. До последнего времени она возглавляла женскую команду «Мирас», выступающую в Первом дивизионе. Помогать ей будут Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.
«Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком. Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме: днём – в новом манеже «Максат», вечером – в манеже Центрального стадиона», — сказала Васильева.
Мужская команда «Рубина» в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 турах подопечные Леонида Слуцкого набрали 28 очков.
- 19 января 2021
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