Бесчастных и Димидко вошли в тренерский штаб «Родины»

Владимир Бесчастных и Александр Димидко пополнили тренерский штаб футбольного клуба «Родина». Об этом сообщается в официальном «инстаграме» клуба.
46-летний экс-форвард московского «Спартака» и сборной России Бесчастных будет работать с нападающими, а 34-летний воспитанник хабаровского футбола Димидко, выступавший в своё время за московское «Динамо», — помогать защитникам.
Сообщалось, что главный тренер «Родины» Денис Лактионов в ближайшее время возглавит «Ригу». В тренерский штаб специалиста войдут бывшие футболисты московского «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко. Напомним, в середине ноября главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам.
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