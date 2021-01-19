«Бенфика» может уйти на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса
«Бенфика» на своём официальном сайте объявила о вспышке коронавируса.
«В ходе тестов, проведённых с субботы в Сейшале, среди персонала, технической команды и игроков было обнаружено 17 новых случаев COVID-19. Принимая во внимание эти данные, в защиту общественного здоровья и физической неприкосновенности участвующих спортсменов, «Бенфика» обращается к футбольной федерации с просьбой принять решение об участии в соревнованиях в ближайшие 14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Стоит отметить, что у «Бенфики» на завтра, 20 января, намечен матч полуфинала Кубка Португалии с «Брагой». В нынешнем сезоне чемпионата страны команда по итогам 14 туров набрала 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
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