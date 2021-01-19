Болельщики «Спартака» раскритиковали идею с паспортами для переболевших коронавирусом

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило против введения паспортов для людей, переболевших коронавирусом.
«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.
Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе. Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесённых или не перенесённых заболеваний может привести к серьёзным последствиям. Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит. В таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.
В очередной раз мы наблюдаем, как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что, в свою очередь, также вызывает у нас недоумение», — написано в заявлении «Фратрии» в "Инстаграме".
- 19 января 2021
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