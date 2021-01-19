Вадим Евсеев сравнил себя с Юрием Сёминым. Фото
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сравнил себя с экс-наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.
«Найдите пять отличий», — написал Евсеев, дополнив описание к фотографиям катающимся по полу от смеха эмодзи.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Вадима Евсеева.
Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября этого года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров.
До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды, в том числе под руководством Юрия Сёмина.
Вадим Евсеев рассказал, как проходят зимние сборы российских команд
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