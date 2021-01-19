Вадим Евсеев сравнил себя с Юрием Сёминым. Фото

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сравнил себя с экс-наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Найдите пять отличий», — написал Евсеев, дополнив описание к фотографиям катающимся по полу от смеха эмодзи.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Вадима Евсеева.

Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября этого года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров.



До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды, в том числе под руководством Юрия Сёмина.