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Один из первых тренеров Матвея Сафонова умер после болезни

Один из первых тренеров Матвея Сафонова умер после болезни
Футбол / РПЛ 0
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Детско-юношеский тренер Александр Рубцов ушёл из жизни на 68-м году жизни, сообщается на сайте Краснодарской краевой федерации футбола.

Специалист скончался после болезни. Рубцов тренировал многих футболистов. В частности, он являлся одним из первых наставников вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова. Рубцов работал в СДЮСШОР- 5, школе резерва «Кубани» и академии «Краснодара»

«Краснодарская краевая федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Рубцова. Это невероятно большая и скорбная потеря для всего кубанского футбола: его воспитанников, коллег и всех тех, кто знал Александра Михайловича. Он был светлым, добрым и искренним человеком, любившим своё дело, всегда с теплом вспоминавшим своих футболистов. Покойтесь с миром, Александр Михайлович!» — говорится в сообщении.

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