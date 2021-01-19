Седрик Гогуа заразился коронавирусом. Он на карантине в Кот-д'Ивуаре

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Ротора» Седрика Гогуа, сообщил о заражении своего подопечного коронавирусом. Ранее из-за сомнительного теста футболист не полетел с командой на сборы в Турцию.



«У Гогуа коронавирус, который показал компьютер перед полётом. У него положительный тест, поэтому его остановили и вернули. Сейчас он на карантине в Кот-д’Ивуаре. Естественно, он хочет поскорее вернуться и начать тренироваться», — цитирует Селюка Sport24.



Гогуа выступает в «Роторе» на правах аренды из ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний ивуарийский футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и получил 4 жёлтые карточки. Волгоградская команда, набрав 14 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне стыковых матчей.

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