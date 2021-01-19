Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА. Глава селекции Мовсесьян не уйдёт из клуба
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может изменить своё решение и остаться в клубе.
Также в клубе остаётся и глава селекции Андрей Мовсесьян, слухи об уходе которого муссировались последнюю неделю. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими. Сейчас в клубе видят, что на определённых сотрудников идёт массированная информационная атака от людей, ангажированных с определёнными агентскими группами», — сказал источник «Чемпионату».
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41).
Василий Уткин: сейчас происходит гибель ЦСКА
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
17:17
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:02
-
15:46
-
15:37
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
14:52
-
14:44
-
14:27
-
14:15
-
13:57
-
13:52
-
13:50
-
13:29
-
13:25
-
13:07
-
13:06
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:33
-
12:20
-
12:20
-
12:13
-
12:00
-
12:00
-
11:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам