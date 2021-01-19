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Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА. Глава селекции Мовсесьян не уйдёт из клуба

Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА. Глава селекции Мовсесьян не уйдёт из клуба
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может изменить своё решение и остаться в клубе.

Также в клубе остаётся и глава селекции Андрей Мовсесьян, слухи об уходе которого муссировались последнюю неделю. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими. Сейчас в клубе видят, что на определённых сотрудников идёт массированная информационная атака от людей, ангажированных с определёнными агентскими группами», — сказал источник «Чемпионату».

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41).

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