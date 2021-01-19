Японский новичок «Рубина» Сайто: уровень РПЛ выше, чем в Португалии или Бельгии

Японский новичок «Рубина» полузащитник Мицуки Сайто поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб, а также высказался об уровне чемпионата России.



«Это мой первый европейский опыт. У меня было несколько предложений из Европы, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани во время проведения чемпионата мира. Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, он знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу «Рубина». Перед тем, как перейти, я общался с Кенто Хасимото. Он мой друг. Я спросил: «Как там в России?». Он сказал, что всё отлично, хорошая лига, очень холодно, но несмотря на это ему всё нравится. Он сказал: «У тебя всё будет хорошо в России».



РПЛ — очень жёсткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Но думаю, что уровень чемпионата высокий, выше, чем в Японии, или, например, в Португалии или Бельгии. Что касается России, то я всегда считал, что россияне очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. Но я понимаю, что это на самом деле не так. Когда я приехал в команду, все оказались очень приветливыми», — приводит слова Сайто официальный сайт «Рубина».

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