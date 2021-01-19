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Шомуродов: в «Дженоа» играют только футболисты топ-уровня

Шомуродов: в «Дженоа» играют только футболисты топ-уровня
Футбол / Италия 0

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов в интервью клубной пресс-службе рассказал о кумирах детства, а также поделился мнением об игре команды.

«Я всегда говорил, что моими кумирами в детстве были Фернандо Торрес и Дидье Дрогба. С ними бы я хотел увидеться и получить их автограф.

Что касается «Дженоа», то не могу выделить кого-то одного. Я бы отметил всю командную игру. У нас в команде играют только футболисты топ-уровня», — сказал Шомуродов.

Узбекский нападающий перешёл в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. В текущем сезоне он забил в 12 матчах два мяча, а также отдал две результативные передачи. По данным итальянских СМИ, игроком уже интересуется «Ювентус», который хочет укрепить линию нападения.

«Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» Шомуродова
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