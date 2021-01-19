«Бог мой, какой голкипер!» Клопп восхитился сейвами Алисона в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил голкипера команды Алисона Бекера за игру в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 0:0. Хотя «Ливерпуль» большую часть матча владел инициативой, в концовке гости создали несколько опасных моментов. Переиграть бразильского вратаря им так и не удалось.
«У наших ворот было два очень опасных момента, тогда мы нуждались в Алисоне. Бог мой, какой голкипер! Да, у него было не так много работы, но потом «бум-бум», два момента, это было отлично.
Опасные моменты были у нас. Не знаю, как в эпизоде с Фирмино мяч не попал в ворота. Но такова ситуация. Мы должны продолжать работать и верить в успех. Пока что мы забиваем слишком мало», — сказал Клопп в интервью клубному каналу «Ливерпуля».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 19 января 2021
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