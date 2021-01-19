Гвардиола рассказал о планах «Манчестер Сити» на январское трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» высказался о возможных приобретениях «горожан» в зимнее трансферное окно.
«Мы не будем совершать никаких сделок в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это с руководством, но «Манчестер Сити» закончит сезон-2020/2021 с теми игроками, которые у нас есть сейчас», – приводит слова испанского специалиста Goal.com.
«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).
Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.
- 19 января 2021
-
18:51
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:17
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:02
-
15:46
-
15:37
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
14:52
-
14:44