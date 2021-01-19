Гвардиола рассказал о планах «Манчестер Сити» на январское трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» высказался о возможных приобретениях «горожан» в зимнее трансферное окно.



«Мы не будем совершать никаких сделок в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это с руководством, но «Манчестер Сити» закончит сезон-2020/2021 с теми игроками, которые у нас есть сейчас», – приводит слова испанского специалиста Goal.com.



«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).



Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.

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