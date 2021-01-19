Гари Невилл: Руни — уличный боец. Он справится с работой главным тренером

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем Уэйне Руни, недавно завершившем карьеру игрока.



«Я бы рассказал Уэйну о многих вещах. Самое важное, что я хочу сказать ему: „Относись к этому как к своей последней работе, не будь наивным и не считай, что тебе тяжело только потому, что это твой первый тренерский опыт“.



Когда, придя в „Валенсию“, я впервые стал главным тренером профессиональной команды, я думал: „Всё прекрасно и идеально.“ Но с первого дня нужно относиться к этой работе так, будто борешься за свою жизнь.



Важно убедиться, что вокруг тебя есть правильные люди, у которых есть опыт, которые могут помочь преодолеть различные ловушки и препятствия, с которыми вы обязательно столкнётесь на этом пути.



Я просто надеюсь, что в его командах будет видна личность молодого Уэйна Руни, а не того Уэйна Руни, который стал старше и сдал по многим параметрам с возрастом. Я знаю, что в наше время необходимо быть красноречивым, но надеюсь, что он похож на Диего Симеоне. Именно таким Уэйн был в детстве и как игрок. Агрессивный и свирепый парень.



Напоследок я хочу пожелать Уэйну быть тем, кто он есть. Он — уличный боец, и он должен быть таким всегда. У него было это во времена карьеры игрока, и он должен дать это своей команде как тренер. Надеюсь, все его команды будут зеркалом того, каким он был как игрок в своём абсолютном лучшем виде», — приводит слова Гари Невилла Sky Sports.



15 января Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера «Дерби Каунти», завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Как сообщается на официальном сайте английского клуба, наставник подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.

Уэйн Руни завершил карьеру футболиста. «Дерби Каунти» утвердил его главным тренером