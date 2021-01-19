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«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси

«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси
Футбол / Испания 0

«Барселона» подаст апелляцию на решение о дисквалификации нападающего Лионеля Месси, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, аргентинский форвард дисквалифицирован на два матча за поведение в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком». Сообщалось, что игрока могут отстранить на 12 встреч. Месси был удалён за минуту до окончания матча. Он жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. У сине-гранатовых дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании
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