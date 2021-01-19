Аспиликуэта: «Челси» — клуб, борющийся за все трофеи. Нам важно победить «Лестер»

Капитан лондонского«Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о выступлениях синих в нынешнем сезоне.



«Мы – «Челси», мы очень требовательны к себе и хотим всегда быть как можно выше и бороться за все трофеи. Поэтому когда результатов нет, мы хотим стать лучше.



Надеюсь, победа в дерби с «Фулхэмом» придаст нам больше уверенности и перерастёт в ту игру, которую все от нас ждут. Ближайший матч с «Лестером» — это встреча, в которой мы должны быть на высоте, должны показать уверенность, должны верить в себя. Мы надеемся, что сможем провести хороший матч и добиться победы.



Мы знаем, что в начале декабря «Челси» был на вершине турнирной таблицы АПЛ. Многие начали думать, что мы возьмём титул. Но уже через месяц у нас были не лучшие результаты, из-за чего мы опустились в середину таблицы. После этого все заговорили, что мы выбыли из борьбы. Но все знают, как это работает. Теперь мы хотим вернуть стабильность, которая у нас была в ноябре и начале декабря», – цитирует испанца Sky Sports.



«Челси», набрав в 18 матчах 29 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (35) — на третьем месте.



Матч «Лестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 19 января. Начало — в 23:15 мск.

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