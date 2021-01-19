Владимир Габулов: сокращать РПЛ нельзя. Лига превратится в закрытый клуб

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением о возможной реформе Российской Премьер-Лиги, предусматривающей участие в чемпионате 12 клубов вместо 16.

«Считаю, сокращать РПЛ нельзя — это решение станет ошибкой. В таком случае мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным. Мы же живём в огромной стране, где для роста популярности футбола необходимо увеличивать количество профессиональных клубов в разных городах. При этом обязательно между этими клубами должна расти конкуренция — как спортивная, так и финансовая. Этого можно добиться в том числе и отменой лимита с определёнными условиями.



При расширении РПЛ можно было бы обратиться к формату плей-офф — как за чемпионство и места в еврокубках, так и за выживание. За пример можно взять чемпионат Бельгии, где играл я сам. По своему опыту могу сказать, что накал борьбы в плей-офф гораздо выше, чем в регулярном первенстве. Интерес болельщиков к таким матчам просто запредельный, а это значит, что доходы и у клубов, и у всей лиги будут расти», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.