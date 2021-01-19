Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владимир Габулов: сокращать РПЛ нельзя. Лига превратится в закрытый клуб

Владимир Габулов: сокращать РПЛ нельзя. Лига превратится в закрытый клуб
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением о возможной реформе Российской Премьер-Лиги, предусматривающей участие в чемпионате 12 клубов вместо 16.

«Считаю, сокращать РПЛ нельзя — это решение станет ошибкой. В таком случае мы получим соперничество команд из нескольких городов. Лига превратится в закрытый клуб, интерес к которому будет минимальным. Мы же живём в огромной стране, где для роста популярности футбола необходимо увеличивать количество профессиональных клубов в разных городах. При этом обязательно между этими клубами должна расти конкуренция — как спортивная, так и финансовая. Этого можно добиться в том числе и отменой лимита с определёнными условиями.

При расширении РПЛ можно было бы обратиться к формату плей-офф — как за чемпионство и места в еврокубках, так и за выживание. За пример можно взять чемпионат Бельгии, где играл я сам. По своему опыту могу сказать, что накал борьбы в плей-офф гораздо выше, чем в регулярном первенстве. Интерес болельщиков к таким матчам просто запредельный, а это значит, что доходы и у клубов, и у всей лиги будут расти», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хавбек «Арсенала» Коновалов: сокращение РПЛ до 12 клубов? Так не сделают
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021