Владимир Габулов: Алаев способен выстроить работу, чтобы ФНЛ встала на путь развития

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением о перспективах генсекретаря РФС Александра Алаева на посту президента ФНЛ. Ранее стало известно, что Алаев был выдвинут на пост президента ФК «Чертаново».

«На посту президента ФНЛ Алаев способен выстроить работу так, чтобы лига встала на путь развития. Думаю, всем было бы интересно увидеть программу, с которой Александр Александрович идёт на выборы. Я лично общался с ним по нескольким системным вопросам, возникавшим в моей работе на разных должностях. Могу сказать, что Алаев — это человек, изнутри знающий все проблемы нашего футбола на уровне как сборных, так и клубов.

Совмещение постов президента ФНЛ и ПФЛ? Смотря в каком формате эти лиги будут функционировать. Если они станут одним целом, тогда Алаев должен возглавлять и ФНЛ, и ПФЛ. В ином случае — наверное, нет. Так или иначе нужно ознакомиться с его видением.

Сейчас мы видим много примеров, когда в футбол приходят управленцы из других отраслей. Но это сфера со своей спецификой. Поэтому одним из важнейших инструментов для развития всех клубов и лиг может стать лицензирование футбольных менеджеров. Должны появиться единые критерии с первоначальным обучением в течение года-полутора, по аналогии с Академией тренерского мастерства, и последующей выдачей лицензии, дающей право работать на руководящих должностях с разбивкой на категории — ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Так мы поднимем квалификацию менеджеров, приведём к единому формату деятельность клубов и подтолкнём лиги к развитию», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.