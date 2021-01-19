Гвардиола: нам не хватает Агуэро. Он игрок, способный в одиночку выигрывать матчи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» рассказал о процессе восстановления нападающего Серхио Агуэро.



«Он не будет готов к завтрашнему дню. Серхио всё ещё находится на самоизоляции.



Нам нужен Агуэро, нам его не хватает. Цифры говорят сами за себя — он один из лучших нападающих в истории „Манчестер Сити“. Аргентинец — это тот игрок, который может сам создавать опасные моменты и в одиночку выигрывать матчи. Его нет с нами уже довольно давно. Мы могли бы начать жаловаться, но мы сделали совершенно противоположное. Мы просто ждём его возвращения.



Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но в то же время мы должны двигаться вперёд и использовать тех футболистов, которые у нас есть. Мы способны найти альтернативу Серхио, пока он восстанавливается», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).



Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.

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