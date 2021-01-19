Главный тренер «Астон Виллы»: несмотря на изоляцию, мы дадим бой «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о состоянии бирмингемской команды после изоляции, вызванной большим количеством положительных тестов на COVID-19 в команде.

«Понятия не имею, почему в нашей команде оказалось так много заражённых — мы следовали всем протоколам. Эпидемия в „Астон Вилле“ случилась как раз после того периода, когда правила были смягчены для семей футболистов в праздничный период, но было ли это как-то связано с этим, я не знаю.



Мы очень благодарны нашему врачу, который заботится не только о сотрудниках нашего футбольного клуба, но и об их семьях. К счастью, мы остановили распространение болезни. Я был одним из тех, кто не был заражён, а те, кто заболел, быстро выздоравливают.



Было несколько человек, которые немного страдали во время пика болезни. У всех были разные симптомы, и это, вероятно, было самой трудной частью, влияющей на определённые нюансы восстановления. Некоторым игрокам требуется гораздо больше времени, чтобы восстановиться. Так что это, безусловно, повлияет на то, какой состав я выберу на завтрашний матч с „Манчестер Сити“.



Сегодня только третий день, как мы вернулись к тренировочному процессу. Из-за эпидемии мы не тренировались в течение 10 дней. Я не собираюсь упоминать имена игроков или сотрудников, которых затронула болезнь, но могу сказать точно, что мы готовы в матче с „Манчестер Сити“ отдать все силы», — приводит слова рулевого «Виллы» Sky Sports.



Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.



«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).