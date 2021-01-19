Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира
В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который будет проходить в феврале в Катаре.
«Бавария», выигравшая Лигу чемпионов, начнёт турнир с 1/2 финала. Также путёвку в полуфинал автоматически получит победитель Кубка Либертадорес, который ещё не определён.
В четвертьфиналах сыграют:
«Тигрес» (Мексика) — «Ульсан» (Южная Корея)
«Аль-Духаиль» (Катар) — «Аль-Ахли» (Египет).
Победитель Кубка Либертадорес встретится с «Тигресом» или «Ульсаном». «Бавария» в полуфинале сыграет с победителем матча «Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли».
Первый полуфинал состоится 7 февраля, а второй — 8 февраля.
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