Сёмин — о разрыве контракта с Райковичем: позвоните Кикнадзе, это его трансфер

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход защитника Слободана Райковича из стана «железнодорожников». Напомним, контракт 31-летнего сербского футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«С Райковичем контракт разорвали? Ну а я-то тут при чём? Позвоните Кикнадзе, спросите у него. Это же его трансфер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Райкович стал игроком «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не отметился результативными действиями.

Райкович – воспитанник сербского ОФК, за основной состав которого дебютировал в 15 лет. В 2005 году «Челси» купил Слободана за € 5 млн, однако за лондонскую команду он не сыграл. «Челси» отдавал защитника в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу». В 2011 году Райкович перешёл в «Гамбург», за который провёл 45 матчей и забил два гола. Сезон-2015/2016 Райкович отыграл за «Дармштадт», а последние четыре года провёл в Италии, выступая за «Палермо» и «Перуджу».