Сёмин — о разрыве контракта с Райковичем: позвоните Кикнадзе, это его трансфер

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход защитника Слободана Райковича из стана «железнодорожников». Напомним, контракт 31-летнего сербского футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«С Райковичем контракт разорвали? Ну а я-то тут при чём? Позвоните Кикнадзе, спросите у него. Это же его трансфер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Райкович стал игроком «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не отметился результативными действиями.
Райкович – воспитанник сербского ОФК, за основной состав которого дебютировал в 15 лет. В 2005 году «Челси» купил Слободана за € 5 млн, однако за лондонскую команду он не сыграл. «Челси» отдавал защитника в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу». В 2011 году Райкович перешёл в «Гамбург», за который провёл 45 матчей и забил два гола. Сезон-2015/2016 Райкович отыграл за «Дармштадт», а последние четыре года провёл в Италии, выступая за «Палермо» и «Перуджу».
- 19 января 2021
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:03
-
20:03
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:05
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:17
-
17:14
-
16:54
-
16:41