В 23:15 начнётся прямая трансляция центрального матча 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси»

Сегодня, 19 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Челси».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Иан Хассин и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Аристократы» (29) — на 8-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).
Беспроигрышная серия «лис» в АПЛ насчитывает пять матчей. Последний проигрыш датирован 16 декабря 2020 года в матче 16-го тура с «Эвертоном» (0:2). «Челси» в матче предыдущего тура обыграл «Фулхэм» (1:0) и тем самым прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в матчах чемпионата Англии.
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