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Ярмоленко — в запасе «Вест Хэм Юнайтед» на матч 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем»

Ярмоленко — в запасе «Вест Хэм Юнайтед» на матч 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Лансини, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Антонио.

Запасные: Рэндольф, Диоп, Бальбуэна, Фредерикс, Фредерик Алвес, Форнальс, Джонсон, Ярмоленко, Ноубл.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, О'Ши, Бартли, Гиббз, Сойерс, Галлахер, Гросицки, Ливермор, Робенсон, Матеус Перейра.

Запасные: Баттон, Иванович, Ферлонг, Кипре, Пелтье, Кровинович, Филд, Эдвардс, Робсон-Кану.

«Молотобойцы» в 18 матчах набрали 29 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.

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