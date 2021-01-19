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Бывший форвард «Реала» Рауль заразился коронавирусом

Бывший форвард «Реала» Рауль заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Реала» Рауль, являющийся главным тренером «Кастильи», резервной команды мадридцев, заразился коронавирусом. Специалист прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщает AS.

43-летний тренер будет находиться на карантине. В результате он пропустит следующий матч своей команды с дублем «Хетафе».

Предполагается, что Рауль сможет руководить командой в конце января. Но дальнейшие планы тренера будут зависеть от результатов тестов.

При этом «Кастилья» не проводила матчей уже более месяца. Последняя встреча команды состоялась ещё 13 декабря.

Примечательно, что ранее на карантин помещали и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Правда, он не заразился коронавирусом, а лишь контактировал с больным.

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