Игорь Лебеденко: европейские команды ушли вперёд, а где сейчас мы?
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением об уровне РПЛ. Ветеран признался, что в настоящее время российский чемпионат неконкурентоспособен на фоне европейских турниров.
«Мы все еще живем советским футболом. Европейские команды ушли вперёд, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов. Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но всё равно «Спартак» одерживал по шесть побед в Лиге чемпионов!
Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно», — цитирует Лебеденко официальный сайт «Торпедо».
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